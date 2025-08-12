সংস্কার কার্যক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি: সন্তু লারমা

সংস্কার কার্যক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি: সন্তু লারমা
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমা বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সংস্কার কার্যক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সব পক্ষকে নিয়ে কিছু করার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার বাস্তবায়ন হয়নি।
আজ মঙ্গলবার রাঙামাটিতে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্যে এ কথাগুলো বলেন সন্তু লারমা।
‘আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ’—এই প্রতিপাদ্যে আঞ্চলিক পরিষদের সম্মেলনকক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টায় শুরু হওয়া সভায় সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সুবর্ণা চাকমা।
সভায় সন্তু লারমা বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতিবাচক দিক কাটিয়ে তার সার্থক প্রয়োগের ঘটিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন এগিয়ে নিতে হবে।
সন্তু লারমা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের যুবসমাজের প্রতিভার অভাব নেই। অনেকে অনেক কিছু জানেন। কিন্তু অধিকার নেই বলে এলাকার উন্নয়নে সেই জ্ঞান ব্যবহার করতে পারছেন না তাঁরা।
সভায় বক্তব্য দেন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য চঞ্চু চাকমা, শিক্ষাবিদ শিশি কান্তি চাকমা, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক জিতেন চাকমা, পর্যটন ব্যবসায়ী তণয় দেওয়ান প্রমুখ।
সভায় বক্তারা বলেন, ২৭ বছরেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি। বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়ন হলে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা যেত। চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় সমাজেও নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে যুব সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।