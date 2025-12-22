জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ২৭ জন আটক

প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তফাইল ছবি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট সীমান্তে ভারত থেকে অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে ২৭ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার চামুশা-চাঁনশিকারী সীমান্ত থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের মধ্যে আটজন পুরুষ, ১২ জন নারী, পাঁচজন শিশু এবং দুজন হিজড়া।

এ বিষয়ে ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া প্রথম আলোকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের সবাই বাংলাদেশি। তাঁদের ভোলাহাট থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে জিডি করা হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে পাসপোর্ট ছাড়াই ভারতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঠিক পরিচয় ও ঠিকানা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) হেফাজতে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বর্তমানে ইউএনওর ডাকবাংলোয় অবস্থান করছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন