টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন: নিবন্ধনে শীর্ষে কুমিল্লা

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন: নিবন্ধনে শীর্ষে কুমিল্লা
টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ উপলক্ষে কুমিল্লায় গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১২ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া এ কার্যক্রমে ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের এক ডোজ টাইফয়েডের টিকা বিনা মূল্যে দেওয়া হবে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এই কর্মশালার আয়োজন করে জেলা তথ্য অফিস। ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ‘শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম’ প্রকল্পের আওতায় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালায় জানানো হয়, দেশে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি টাইফয়েড টিকার নিবন্ধন হয়েছে কুমিল্লা জেলায়। এখানে ১৬ লাখ শিশুর মধ্যে সাড়ে ১১ লাখ নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন আলী নুর মোহাম্মদ বশীর আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত ছিলেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়) ডালিয়া ইয়াসমিন।
টাইফয়েড টিকাসংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করেন চিকিৎসক ফারিয়া জাফরিন আনসারী। স্বাগত বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ তথ্য অফিসার মোহাম্মদ নূরুল হক। কর্মশালায় টাইফয়েড কীভাবে হয়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার গুরুত্ব, পানি ফুটিয়ে খাওয়া—এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং টাইফয়েড টিকা নিবন্ধন ও টিকাদান বিষয়ে ভিডিও উপস্থাপন করা হয়।
জেলা সিভিল সার্জন আলী নুর মোহাম্মদ বশীর আহমেদ বলেন, কুমিল্লার মানুষ সচেতন হওয়ায় সারা দেশের তুলনায় নিবন্ধন সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কুমিল্লায় শতভাগ নিবন্ধন সম্পন্ন হবে। সারা দেশের তুলনায় কুমিল্লা জেলায় সর্বোচ্চ ৭১ শতাংশ নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। নিবন্ধনের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম জেলা। এ সময় তিনি সতর্ক করে বলেন, টিকা দেওয়ার পর সামান্য জ্বর বা অস্বস্তিকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়ানো যাবে না। বিশ্বব্যাপী এই টিকা নিরাপদ ও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।