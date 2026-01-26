নড়াইলে ইসলামী আন্দোলনের নির্বাচনী কার্যালয়ে আগুন

নড়াইলে ইসলামী আন্দোলনের নির্বাচনী কার্যালয়ে আগুন
নড়াইল-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মাওলানা আব্দুল আজিজের একটি নির্বাচনী কার্যালয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল রোববার গভীর রাতে নড়াইল সদর উপজেলার বিছালী তিন দোকান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে গতকাল রাতে নড়াইল-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর একটি প্রতীক দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর করেছে।
ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা বলেন, গতকাল রাতে ভোট চাওয়াকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের নেতা–কর্মীদের বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে রাতেই বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়। এরপর গভীর রাতে কে বা কারা ওই এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। এতে অফিসে থাকা চেয়ার-টেবিল, মাইক, হাতপাখার প্রতীকসহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাঁরা দ্রুত ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করে অপরাধীদের শাস্তির দাবি জানান।
সকালে সেখানে পরিদর্শনে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নড়াইল জেলা শাখার সেক্রেটারি এস এম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘নির্বাচনের শুরু থেকেই আমাদের প্রার্থীর এই কার্যালয় ছিল এবং এখান থেকে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড চলত। গতকাল রাতে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের সঙ্গে আমাদের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এর মধ্যেই আমাদের অফিসটি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং সবকিছু পুড়ে গেছে। যাচাই-বাছাই করে, যারা এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাদের আইনের আওতায় এনে দৃশ্যমান বিচারের দাবি করছি।’
এ ব্যাপারে বিছালী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর ৭ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. হাসিবুর মোল্যা বলেন, ‘গত রাতে বাগ্বিতণ্ডা হলেও সেটি মীমাংসা হয়ে যায়। সবাই সন্তুষ্ট হয়ে কোলাকুলি করে যার যার মতো চলে যায়। তাদের অফিসে আগুনের ঘটনায় আমাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আমরাও চাই, আগুনের ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক।’
অন্যদিকে নড়াইল পৌরসভার উজিরপুর এলাকায় নড়াইল-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সদ্য বহিষ্কৃত নড়াইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলামের প্রতীক হিসেবে ঝুলিয়ে রাখা একটি কলস ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা।
নড়াইল সদর থানার পরিদর্শক অজয় কুমার বলেন, ঘটনাস্থল দুটি পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।