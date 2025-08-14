লোহাগাড়ায় মৎস্যজীবী লীগ নেতার গ্যারেজে জুয়ার আসর, গ্রেপ্তার ৬

লোহাগাড়ায় মৎস্যজীবী লীগ নেতার গ্যারেজে জুয়ার আসর, গ্রেপ্তার ৬
চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মৎস্যজীবী লীগের এক নেতার গ্যারেজে জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগে ওই নেতা ও আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার লোহারদীঘিরপাড় এলাকায় চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়কের পাশে ওই অভিযান চালানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন লোহাগাড়া উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ (৬৩), সদর ইউনিয়নের মজিদেরপাড়া এলাকার জসিম উদ্দিন (৪৫), চুনতি ইউনিয়নের আদর্শপাড়ার এনামুল হক (৩৩), নলবনিয়ার মো. হাফেজ (৪৫), মিরিখিলের মোহাম্মদ আলম (২৩) এবং কলাউজানের আদারচরের প্রমিদ কান্তি সিকদার (৫০)। সবাই গাড়ি চালক।
লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক জাহেদুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার ছয়জনের বিরুদ্ধে থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে। হারুনুর রশিদকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা আরেক মামলায়ও গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। দুপুরে তাঁদের চট্টগ্রাম আদালতে পাঠানো হয়।