কুমিল্লায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত

কুমিল্লায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত
কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। তাঁরা দুজন মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নাঙ্গলকোট-খিলা সড়কের নাঙ্গলকোট মডেল মহিলা কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন উপজেলার কেশতলা গ্রামের আহছান হাবিব মজুমদার ও আরিফুর রহমান। আহছান হাবিব পেশায় ব্যবসায়ী। আর আরিফুর রহমান উপজেলার হেসাখাল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন।
পুলিশ, স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে আহছান হাবিব পাশের মনোহরগঞ্জ উপজেলার খিলা বাজারে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অন্য মোটরসাইকেলটি আরিফুর রহমান চালাচ্ছিলেন। সংঘর্ষে উভয়ই গুরুতর আহত হন। পরে আহছান হাবিবকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল সেন্টার এবং আরিফুরকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
এ ব্যাপারে নাঙ্গলকোট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে ফজলুল হক বলেন, মরদেহ দুটি উভয় পক্ষের স্বজনেরা নিয়ে গেছেন। পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখছে।