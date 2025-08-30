সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দেশীয় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, আটক ৪

সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দেশীয় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, আটক ৪
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় একটি দেশীয় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে যৌথ বাহিনী। সেখানে অভিযান চালিয়ে ছয়টি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, ৪০ রাউন্ড কার্তুজ, বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র, দুটি ওয়াকিটকি ও অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানে আটক করা হয়েছে চারজনকে। আজ শনিবার সকালে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কামরুল হাসান, আশিকুর রহমান, রুমন ও আমির হোসেন। তাঁরা প্রত্যেকেই জঙ্গল সলিমপুরের ৯ নম্বর সমাজের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে কামরুল হাসান ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী বলে জানিয়েছেন উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কাজী সেলিম উদ্দিন।
ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, জঙ্গল সলিমপুরের ছিন্নমূল ৯ নম্বর সমাজের দিনার ঘোনা এলাকার একটি ঘর থেকে বিপুল অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘরটিতে বেশ কিছু অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামও পাওয়া গেছে।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। পরে এ ঘটনায় বিস্তারিত জানানো যাবে।