রাজশাহীতে দোকানে খাঁচায় বন্দী ২০০ ঘুঘু উদ্ধার, পরে অবমুক্ত

রাজশাহীতে দোকানে খাঁচায় বন্দী ২০০ ঘুঘু উদ্ধার, পরে অবমুক্ত
রাজশাহীর বাঘা উপজেলা সদরের একটি দোকান থেকে ২০০ ঘুঘু পাখি উদ্ধার করে অবমুক্ত করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাম্মী আক্তারের নেতৃত্বে সেখানে অভিযান চালানো হয়।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আজাদ আলী বিভিন্ন শিকারির কাছ থেকে ঘুঘু পাখি কিনে বিক্রি করতেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল বাঘা উপজেলা সদরের ওই দোকানে অভিযান চালানো হয়। সেখানে ৯টি খাঁচায় ২০০টি ঘুঘু পাখি ছিল। খবর পেয়ে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী আজাদ আলী দোকান থেকে পালিয়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক মামলা করা যায়নি। পাখিগুলো জব্দ করে জনসমক্ষে অবমুক্ত করা হয়।
ইউএনও শাম্মী আক্তার বলেন, বন্য প্রাণী বিক্রির মতো অপরাধের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে। অভিযানে আরও দুই দোকানিকে বিভিন্ন অপরাধে জরিমানা করা হয়েছে।