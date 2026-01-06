জেলা

ময়মনসিংহে ট্রেনের আগাম টিকিট কেটে চড়া দামে বিক্রি, রেলকর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
মানিক মিয়াকে আজ দুপুরে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহে আগাম টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগে রেলের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে রেলওয়ে থানায় মামলা করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মানিক মিয়া (৩১)। তিনি নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার ছালিপুরা গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে এবং নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ-ঢাকা রুটের হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টুয়ার্ট হিসেবে কর্মরত।

পুলিশ জানায়, হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে প্রায় ১০ বছর ধরে স্টুয়ার্ট হিসেবে কর্মরত মানিক মিয়া। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আজ ময়মনসিংহ রেলওয়ে জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১৬টি আসনের চারটি টিকিট জব্দ করা হয়। পরে তাঁকে রেলওয়ে থানা-পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়।’

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে মানিক মিয়া জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে অ্যাপের মাধ্যমে আগাম টিকিট কেটে রাখতেন। বিভিন্ন ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র নিজের সংরক্ষণে রেখে সেই তথ্য ব্যবহার করে এসব টিকিট সংগ্রহ করা হতো। পরে টিকিটগুলো যাত্রীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতেন।

এ ঘটনায় রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) পলাশ ব্যানার্জি বাদী হয়ে আজ দুপুরে মামলা করেন। মামলাটি বিশেষ ক্ষমতা আইনে নথিভুক্ত করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পলাশ ব্যানার্জি প্রথম আলোকে বলেন, ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মানিককে আজ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

