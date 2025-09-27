জেলা

নরসিংদীতে চুরির অভিযোগে তরুণকে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

প্রতিনিধি
নরসিংদী
মরদেহ
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর শিবপুরে ওষুধ চুরির অভিযোগে মারধরের শিকার এক তরুণ হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ফটকসংলগ্ন একটি ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ চুরির অভিযোগ ওঠে ওই তরুণের বিরুদ্ধে। মৃত বিল্লাল হোসেনের (২৬) বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার নারগান গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে মনোয়ার হোসেন ওরফে রানা নামের এক ব্যক্তির ওষুধের দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করেন বিল্লাল হোসেন। এ সময় কয়েকজন পথচারী দোকানের ভেতরে শব্দ শুনতে পেয়ে মালিককে মুঠোফোনে কল করে দোকানে চোর ঢুকেছে বলে জানান। মালিক মনোয়ার হোসেন চিৎকার করে লোকজন জড়ো করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে বিল্লালকে চুরির অভিযোগে আটক করে পিটুনি দেন।

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে খবর পেয়ে শিবপুর থানা–পুলিশের একটি দল বিল্লালকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। হাসপাতালটির জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে পাঠান। সেখানে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নরসিংদী জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এ এন এম মিজানুর রহমান জানান, হাসপাতালে আনার ৪০ মিনিটের মধ্যেই বিল্লালের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর সারা শরীরে মারধরের আঘাতের চিহ্ন ছিল।

শিবপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসাইন বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য বিল্লালের লাশ নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

