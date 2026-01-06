কারামুক্ত তাহরিমা জান্নাতের বাসায় নাহিদ ইসলাম, বললেন তাঁর সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি

কারামুক্ত তাহরিমা জান্নাতের বাসায় নাহিদ ইসলাম, বললেন তাঁর সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি
চাঁদাবাজির একটি মামলায় জামিনে কারামুক্ত হওয়ার পর ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা জান্নাতকে (সুরভী) দেখতে গাজীপুরে গেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত একটার দিকে তাহরিমার টঙ্গীর বাসায় যান তিনি।
দেখা করার পর নাহিদ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, তাহরিমা জান্নাতের সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি এবং পুরো বিষয়টি বানোয়াট ছিল। তিনি বলেন, ‘আমরা তাহরিমা জান্নাত সুরভীর বাসায় এসেছি, তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে মিথ্যা মামলায় জেলে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা জানেন, তাঁর বয়স লুকিয়ে রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন আদালত। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ও আমাদের জুলাইয়ের জনতা এ বিষয়ে সরব প্রতিবাদ করেছিল। পাশাপাশি গাজীপুরের নাগরিক পার্টির নেতৃবৃন্দ ও আইনজীবীদের প্রচেষ্টায় তাঁর রিমান্ড বাতিল হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সুরভী যদি অন্যায় করেও থাকেন, তাহলে দেশের নাগরিক হিসেবে যে আইনি ও নাগরিক সুবিচার পাওয়ার কথা ছিল, তিনি তা পাননি। তাঁর সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি। আমরা পরবর্তী সময়ে জানতে পেরেছি পুরো ঘটনাটি ছিল বানোয়াট।’
এনসিপির আহ্বায়ক আরও বলেন, ‘কিছু কিছু মিডিয়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরিচিত মুখদের চরিত্র হননের কাজ করছে। তাহরিমা জান্নাতের ঘটনাটি তারই ধারাবাহিক একটি প্রচেষ্টা। কয়েকটি মিডিয়া আমরা লক্ষ করেছি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতাদের কোনো কিছু পেলেই সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই না করেই ঢালাওভাবে প্রচার করে। নির্বাচন সামনে রেখে পরিকল্পিত চক্রান্ত হচ্ছে, জুলাইয়ের নেতাদের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। দেশের জনগণ জানে ৫ আগস্টের পর কারা চাঁদাবাজি করেছে, জমিদখল করেছে। কিন্তু সেগুলো ঢাকতে প্রকৃত চাঁদাবাজদের রেখে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের ওপর এ ধরনের মিথ্যা দোষারোপ করার চেষ্টা চলছে।’
এর আগে গতকাল সকালে এক সাংবাদিকের করা অপহরণ ও চাঁদাবাজির মামলায় তাহরিমা জান্নাতকে আদালতে তুলে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। শুনানি শেষে আদালত তাঁর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ আদেশের পর আদালতপাড়ায় ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ করেন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা। পরে সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ-১-এর বিচারক অমিত কুমার দে তাহরিমার চার সপ্তাহের জন্য জামিন মঞ্জুর করেন।
গত বছরের ২৬ নভেম্বর গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায় তাহরিমা জান্নাতের বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়। পরে ২৫ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১২টার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানার গোপালপুর টেকপাড়া এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।