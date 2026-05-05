জেলা

গাজীপুরে রেলক্রসিংয়ে বালুভর্তি ট্রাক বিকল, ঢাকা-যমুনা সেতু রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ

প্রতিনিধি
গাজীপুর
সোনাখালী রেলক্রসিংয়ে বালুভর্তি একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালেছবি: প্রথম আলো

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সোনাখালী রেলক্রসিংয়ে বালুভর্তি একটি ট্রাক বিকল হয়ে রেললাইনের ওপর আটকে পড়ায় ঢাকা-যমুনা সেতু রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। এতে ঘটনাস্থলের পাশে নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনসহ কয়েকটি ট্রেন আটকে পড়ে যাত্রীদের ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল নয়টার দিকে কালিয়াকৈর-ধামরাই সড়কের সোনাখালী রেলক্রসিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বালুভর্তি একটি ট্রাক রেললাইন পার হওয়ার সময় হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে এবং রেললাইনের ওপর আটকে যায়। স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি সরানোর চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি।

রেলওয়ে ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সড়কটির দুই পাশেই খানাখন্দ থাকায় ভারী যানবাহন চলাচলে প্রায়ই সমস্যা হয়। বিশেষ করে রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় অনেক ট্রাক ধীরগতিতে চলতে গিয়ে মাঝপথে আটকে পড়ে। এ কারণে প্রায়ই ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়ে। ঘটনার পরপরই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হলে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রাকটি সরানোর চেষ্টা শুরু করে। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ট্রাকটি সরানো সম্ভব হয়নি এবং ওই রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সোনাখালী রেলক্রসিংয়ের সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তাঁরা দ্রুত সড়কটি সংস্কার এবং স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে ট্রেন চলাচলে আর কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান বলেন, রেললাইনের ওপর একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়ায় আপাতত এই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন ঘটনাস্থলের কাছে আটকা রয়েছে। ট্রাকটি সরানোর জন্য কাজ চলছে, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন