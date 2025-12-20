কাপ্তাই হ্রদে কায়াকিং করতে গিয়ে পর্যটকের মৃত্যু

কাপ্তাই হ্রদে কায়াকিং করতে গিয়ে পর্যটকের মৃত্যু
কায়াকিং করতে গিয়ে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে ডুবে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে জেলার বালুখালীর ‘স্বর্ণদ্বীপ আইল্যান্ড’ নামের রিসোর্টের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত পর্যটকের নাম মো. ইফরাত (২৬)। তিনি রাজধানীর পুরান ঢাকার নাজিরা বাজার এলাকার মো. ওয়াসিমের ছেলে। ওই রিসোর্টেই তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, ইফরাত তাঁর ছয় বন্ধুর সঙ্গে হ্রদে কায়াকিং করতে নামেন। একপর্যায়ে তিনি উল্টে পানিতে পড়ে যান। তাঁর পরনে লাইফ জ্যাকেট ছিল না। খবর পেয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উদ্ধার অভিযানে নামে ফায়ার সার্ভিস। পরে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে ইফরাতের লাশ উদ্ধার করা হয়। এরপর পুলিশের কাছে লাশ হস্তান্তর করে ফায়ার সার্ভিস।
জানতে চাইলে রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।