নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে আবারও মাইন বিস্ফোরণ, রোহিঙ্গা যুবক আহত

প্রতিনিধি
বান্দরবান

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে আবারও স্থলমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে রবি আলম (২৫) নামের এক রোহিঙ্গা যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঘুমধুম ইউনিয়নের ৩৬ নম্বর সীমান্ত পিলারের বাইশফাঁড়ি এলাকার বিপরীতে মিয়ানমারের হাতিরঝিরি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত এ যুবক বর্তমানে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরে কয়েকজন রোহিঙ্গা নাগরিক গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমারে যান। এ সময়ই মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে রবি আলমের বাঁ পা, বাঁ হাতসহ শরীরের বাঁ দিকের অংশ গুরুতর জখম হয়েছে। তিনি কক্সবাজারের উখিয়া আশ্রয়শিবিরের ১৭ নম্বর ক্যাম্পের মোহাম্মদ হোসেনের ছেলে। বিস্ফোরণের পর তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য রোহিঙ্গা নাগরিকেরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উখিয়া আশ্রয়শিবিরের হাসপাতালে নেন। সেখান থেকে তাঁকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাসরুরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে রবি আলম আহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের অংশের সীমান্ত আরাকান আর্মি দখল নেয়। এর পর থেকে স্থলমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা বেড়েছে।

উল্লেখ্য, নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত একাধিকবার স্থলমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একাধিক রোহিঙ্গা নাগরিকসহ ১৪ বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের ২৭১ কিলোমিটার স্থল সীমান্তের পুরোটাই এখন মিয়ানামারে অংশে আরাকান আর্মির দখলে রয়েছে।

