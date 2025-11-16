জেলা

রাজবাড়ী–১ আসন

প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির একাংশের দুই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

প্রতিনিধি
রাজবাড়ী
রাজবাড়ীতে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে স্থানীয় নেতা–কর্মীদের একটি অংশ দুটি মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। রোববার বিকেলে সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়েছবি: প্রথম আলো

রাজবাড়ী–১ আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা–খুলনা মহাসড়ক ও রাজবাড়ী–কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়ক ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে স্থানীয় বিএনপির একটি পক্ষ। এ সময় কারও কারও গায়ে কাফনের কাপড় দেখা যায়। এই কর্মসূচির ফলে দুই সড়কে যানজট তৈরি হয়ে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

রাজবাড়ী–১ আসন সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলা নিয়ে গঠিত। এই আসনে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহসভাপতি, রাজবাড়ী জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. আসলাম মিয়ার মনোনয়নের বিষয়ে স্থানীয় নেতা–কর্মীদের অনেকে আশায় ছিলেন। কিন্তু দল বেছে নিয়েছে রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়মকে। এই মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছেন আসলাম মিয়ার অনুসারীরা।

রাজবাড়ী জেলা বিএনপির ব্যানারে আজ রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের ৩১ দফা প্রচার এবং জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদেও বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। সেখান থেকে রাজবাড়ী–১ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তন করে আসলাম মিয়াকে দেওয়ার জোরালো দাবি তোলা হয়। রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ উপজেলাসহ বিএনপির ১২টি ইউনিটের কয়েক হাজার নেতা–কর্মী কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এর আগে গোয়ালন্দ মোড়ে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হতে থাকেন নেতা–কর্মীরা। তাঁরা মিছিল নিয়ে ঢাকা–খুলনা ও রাজবাড়ী–কুষ্টিয়া সড়ক প্রদক্ষিণ করে গোয়ালন্দ মোড়ের শহীদ গণি চত্বরে দুটি মহাসড়কের সংযোগস্থলে অবস্থান নেন। নেতা–কর্মীদের কয়েকজনের গায়ে কাফনের কাপড় দেখা যায়। তাঁরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বিকেল সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচির ফলে সড়ক দুটির উভয় দিকে যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দুর্ভোগে পড়েন শত শত যানবাহনের যাত্রী ও চালক। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বিক্ষোভকারীরা মহাসড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন রাজবাড়ী সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন গাজী, রাজবাড়ী পৌর বিএনপির সভাপতি, সাবেক মেয়র তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, গোয়ালন্দ উপজেলা বিএনপির সভাপতি নিজাম উদ্দিন শেখ, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ আহম্মেদ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান মোল্লা প্রমুখ।
রাজবাড়ী সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন গাজী বলেন, ‘যাঁরা এক–এগারোর সময় জিয়া পরিবারকে বাদ দিয়ে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, কখনো রাজপথে পাওয়া যায়নি, আজ তাঁকেই নমিনেশন দেওয়া হলো। অথচ যিনি ১৭টি বছর নেতা–কর্মীদের পাশে থেকে রাজপথে সংগ্রাম করেছেন, সেই অ্যাডভোকেট আসলাম মিয়াকে বঞ্চিত করা হলো, এটা কেমন নিয়ম।’

গোয়ালন্দ উপজেলা বিএনপির সভাপতি নিজাম উদ্দিন শেখ বলেন, ‘দ্রুত এই মনোনয়ন বাতিল করে যিনি নেতা–কর্মীদের নিয়ে চলেন, সেই আসলাম মিয়াকে মনোনয়ন দিতে হবে। নতুবা আমরা এই রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

এ বিষয়ে মনোনয়নপ্রত্যাশী আসলাম মিয়া বলেন, ‘১৭টি বছর দলের দুর্দিনে সব সময় নেতা–কর্মীর পাশে ছিলাম। আন্দোলন–সংগ্রামে মাঠে তাঁদের নিয়ে সক্রিয় থাকায় ফ্যাসিস্ট সরকারের মামলার আসামি হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছি। ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বহু নেতা–কর্মী। অথচ যিনি (আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম) প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন পেয়েছেন, তাঁকে কখনোই মাঠে দেখা যায়নি।’ তৃণমূলের নেতা–কর্মীদের চাওয়ার বিষয়টি বিএনপির হাইকমান্ড বিবেচনায় নেবে বলে তিনি আশাবাদী।

