কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩, হল সংসদে ৯ পদ রেখে গঠনতন্ত্র অনুমোদন

শাকসু নির্বাচন
কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩, হল সংসদে ৯ পদ রেখে গঠনতন্ত্র অনুমোদন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (শাকসু) গঠনতন্ত্র পুনঃপ্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩টি পদ ও হল সংসদে ৯টি পদ রাখা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শাকসুর গঠনতন্ত্রের জন্য সিন্ডিকেটের কমিটি গতকাল বুধবার বিকেলে এটি চূড়ান্ত করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গঠনতন্ত্র পুনঃপ্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক ও ছাত্র উপদেশ নির্দেশনা পরিচালক মো. এছাক মিয়া।
কেন্দ্রীয় সংসদে ২৩ পদের মধ্যে আছে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস), ক্রীড়া সম্পাদক, সহক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও বার্ষিকী সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক, ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক, সমাজসেবা সম্পাদক, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক (শুধু ছাত্রীদের জন্য), স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক, শিক্ষা গবেষণা ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, পরিবহন সম্পাদক, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচটি সদস্য পদ আছে।
হল ছাত্রসংসদে ৯টি পদের মধ্যে আছে ভিপি, জিএস, এজিএস, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সমাজসেবা সম্পাদক। একই সঙ্গে এই সংসদে তিনটি সদস্য পদ আছে।
আগের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের পদসংখ্যা ছিল ১৯। নতুন করে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক, ধর্ম ও সম্প্রীতি সম্পাদক পদসহ চারটি পদ যোগ করা হয়েছে। এ ছাড়া আগে হল সংসদ ছিল না।
গত ২৫ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেটের ২৩৭তম সভায় গঠনতন্ত্র পাস হয়। তবে গঠনতন্ত্রটি আরও অধিকতরভাবে দেখার জন্য সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি করেছিল কর্তৃপক্ষ। ওই কমিটিকে ৮ অক্টোবরের মধ্যে তা চূড়ান্ত করে জমা দিতে বলা হয়েছিল। এরপর ১২ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে গঠনতন্ত্র হস্তান্তর করার কথা বলেছিলেন উপাচার্য এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী। তবে এখনো নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।