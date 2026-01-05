গাজীপুরে চাঁদাবাজির মামলায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা রিমান্ডে, আদালতপাড়ায় বিক্ষোভ

গাজীপুরে চাঁদাবাজির মামলায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা রিমান্ডে, আদালতপাড়ায় বিক্ষোভ
চাঁদাবাজির একটি মামলায় ‘জুলাই যোদ্ধা’ তাহরিমা জান্নাতের (সুরভী) দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে গাজীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২–এর বিচারক শুনানি শেষে এ রিমান্ড আদেশ দেন। তবে এ আদেশের পর আদালতপাড়ায় ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ করেছেন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসির উদ্দিন তাহরিমার রিমান্ড মঞ্জুরের বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায় করা চাঁদাবাজির একটি মামলায় তাহরিমা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি ছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হলে শুনানি শেষে বিচারক দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রিমান্ড আদেশে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাহরিমা। আদালতের গারদখানা থেকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় চিৎকার করে তিনি বলছিলেন, ‘তদন্ত ছাড়া আমারে রিমান্ড দিছে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোনো তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়নি। কোনোরকম তদন্ত ছাড়াই আমারে রিমান্ড দিছে।’
তাহরিমার রিমান্ড নিয়ে জানতে তাঁর আইনজীবী রাশিদুল ইসলামের মুঠোফোনে কল করা হয়। তিনি এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে ব্যস্ত আছেন বলে সংযোগ কেটে দেন।
এদিকে তাহরিমাকে আদালতে তোলা হবে শুনে সকাল থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ব্যানারে জড়ো হন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা। তাঁরা তাহরিমার মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি না দিলে সারা দেশে ব্লকেড কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এজলাসে শুনানি শেষে বিচারক তাহরিমার রিমান্ড মঞ্জুর করলে জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা এজলাসের ফটকে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় আদালতপাড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২৬ নভেম্বর গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায় তাহরিমার বিরুদ্ধে মামলাটি করা হয়। মামলার বাদী নাইমুর রহমান (দুর্জয়) নামের এক সাংবাদিক। এ মামলায় গত ২৫ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১২টার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানার গোপালপুর টেকপাড়া এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহরিমা ওই এলাকার সেলিম মিয়ার মেয়ে। তিনি নিজেকে ‘জুলাই যোদ্ধা’ হিসেবে পরিচয় দেন। মামলায় তাঁর বয়স ২১ উল্লেখ করা হয়েছে।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্ল্যাকমেলিং কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন তাহরিমা। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও সেনাবাহিনীর প্রধানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগ আছে।
এ বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির গাজীপুর জেলা জাতীয় ছাত্রশক্তি কমিটির আহ্বায়ক বশির আহমেদ (অপু) বলেন, ‘তাহরিমা জান্নাত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন এবং বিভিন্ন আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি তাঁকে চিনি, তবে তিনি আমাদের কমিটিতে নেই।’