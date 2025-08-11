গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ, ৬ ঘণ্টা পর পুকুরে ভেসে উঠল নানি-নাতির মরদেহ

গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ, ৬ ঘণ্টা পর পুকুরে ভেসে উঠল নানি-নাতির মরদেহ
নাটোরের লালপুরে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে নানি ও নাতির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার পুরাতন ঈশ্বরদী ইউনিয়নের সাদিপুর গ্রামের একটি পুকুর থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত দুজন হলেন সাদিপুর গ্রামের নূর মোহাম্মদের মেয়ে মানু খাতুন (৫৬) ও তাঁর নাতি আল আমিন (৮)। আল আমিন লালপুর উপজেলার পালিদহ গ্রামের ফারুক হোসেনের ছেলে।
থানা–পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আল আমিন সাদিপুর গ্রামে নানির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। গতকাল দুপুরে সে নানির সঙ্গে গ্রামের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁরা বাড়িতে না ফেরায় স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর সন্ধ্যায় ওই পুকুরে প্রথমে মানু খাতুনের, পরে আল আমিনের মরদেহ ভেসে ওঠে। স্থানীয় লোকজন দুটি মরদেহ উদ্ধার করে নূর মোহাম্মদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। পুলিশের অনুমতি নিয়ে রাতেই তাঁদের দাফন সম্পন্ন হয়।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুজ্জামান জানান, পুকুরে গোসল করতে গিয়ে গভীর পানিতে নেমে হয়তো তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে কারও কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফন করা হয়েছে।