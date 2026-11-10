পদ্মা সেতুর কাছে গভীর রাতে লগি-বইঠা হাতে অবরোধ–ভাঙচুর, ককটেল বিস্ফোরণ
পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তের টোল প্লাজার সামনে গতকাল সোমবার গভীর রাতে লগি–বইঠা হাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা। এ সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ এবং ট্রাক ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দিবাগত রাত দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত জাজিরার নাওডোবা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রায় এক ঘণ্টা ঢাকা–ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল বন্ধ থাকায় সেতুর ওপরসহ আশপাশের এলাকায় কয়েক শ যানবাহন আটকা পড়ে।
পরে পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নেতা–কর্মীদের সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত দেড়টার দিকে ৭০০ থেকে ৮০০ জন নাওডোবা এলাকায় জড়ো হন। তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা–কর্মী ও সমর্থকেরা ছিলেন। একপর্যায়ে তাঁরা লগি–বইঠা হাতে টোল প্লাজার সামনে এক্সপ্রেসওয়েতে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় একের পর এক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি ট্রাকও ভাঙচুর করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।
বিক্ষোভের কারণে দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঢাকামুখী এবং ঢাকা থেকে দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলগামী যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা, শিবচর হাইওয়ে থানা ও জেলা পুলিশের সদস্যরা নেতা–কর্মীদের সরিয়ে দেন।
ঘটনাস্থলের কাছেই পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা, সেনানিবাস, সেতুর সার্ভিস এলাকা ও টোল প্লাজা। এমন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গভীর রাতে অবরোধ ও ককটেল বিস্ফোরণে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, অতিরিক্ত পুলিশ, পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানা ও হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা–কর্মীদের সরিয়ে দেন।
ফেসবুকে আজ ১০ নভেম্বর দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ। এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আগের দিন থেকেই শরীয়তপুরের বিভিন্ন এলাকায় নেতা–কর্মীদের জড়ো হওয়ার তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় নাওডোবা এলাকায় অভিযান চালায়। একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৫০০ প্যাকেট খিচুড়ি জব্দ করা হয়। পরে সেখানে শরীয়তপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয়।
রাতের বিক্ষোভে শরীয়তপুর জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মহসিন মাদবরকে বক্তব্য দিতে দেখা যায়। তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, বিএনপি কর্মসূচিতে বাধা দিলে তা প্রতিহত করা হবে।