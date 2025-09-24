জেলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়োগ পরীক্ষায় মুঠোফোনে নকলের চেষ্টা, ধরা পড়েই চলে গেলেন প্রার্থী

সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সেকশন অফিসার পদে নিয়োগ পরীক্ষায় মুঠোফোন ব্যবহার করে নকল করার অভিযোগ উঠেছে এক প্রার্থীর বিরুদ্ধে। নকল করার বিষয়টি ধরা পড়ার পর ওই প্রার্থী মুঠোফোন রেখে হল থেকে বেরিয়ে যান। তাঁর নাম রফিকুল ইসলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী পদে কর্মরত। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করায় রফিকুল ইসলামকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

নিয়োগ পরীক্ষায় পরিদর্শক হিসেবে ছিল ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ডেপুটি রেজিস্ট্রার মনিরুল ইসলাম, সহকারী রেজিস্ট্রার আইরিন পারভিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পরীক্ষা চলাকালে পরিদর্শকের চোখে পড়ে, এক পরীক্ষার্থী মুঠোফোন ব্যবহার করে পরীক্ষায় নকল করছেন। পরে ওই পরীক্ষার্থী ফোন ফেলে রেখে পরীক্ষার হল থেকে চলে যান। পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী। প্রথমে আমরা তাঁকে তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত করব এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেব।’

