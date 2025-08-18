প্রথমে ওঝার কাছে, পরে হাসপাতালে, বাঁচানো গেল না সাপে কাটা রোগীকে
নড়াইলের সদর উপজেলায় সাপের কামড়ে এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের লোকজন বলেন, গতকাল রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে সাপের কামড়ে আহত হওয়ার পর প্রথমে তাঁকে স্থানীয় ওঝার কাছে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওঝার ঝাড়ফুঁকে কাজ না হওয়ায় নড়াইল জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
গতকাল রাতে উপজেলার চণ্ডিবরপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই ব্যক্তির নাম টিপু মুন্সী (৫০)। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা।
পরিবার ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে নিজ বসতঘরে ঘুমিয়েছিলেন টিপু। রাত আনুমানিক দুইটার দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তিনি ঘরের বাইরে যান। এ সময় একটি বিষধর সাপ তাঁকে কামড় দেয়। বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে জানালে তাঁরা প্রথমে টিপুকে স্থানীয় এক ওঝার বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। পরে তাঁকে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
টিপুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে নড়াইল জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক আসিফ আকবার বলেন, হাসপাতালে আনার আগের ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছিল।
চণ্ডিবরপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মোস্তফা কামাল এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, টিপু মুন্সীর স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।