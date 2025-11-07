জেলা

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা কামাল জামানের মনোনয়ন স্থগিতের প্রতিবাদে সমাবেশ

প্রতিনিধি
মাদারীপুর
মাদারীপুর-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদে ও পুনর্বহালের দাবিতে জনসমাবেশ। শুক্রবার বিকেলে শিবচর উপজেলার হাতির মাঠেছবি: প্রথম আলো

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী কামাল জামান মোল্লার মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদে জনসভা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে শিবচরে উপজেলার হাতির মাঠে এ জনসভা হয়।

বিকেল চারটা থেকে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার ওয়ার্ডগুলো থেকে দলে দলে নেতা-কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভাস্থলে আসেন। এ সময় ঢাকঢোল বাজিয়ে ব্যানার–ফ্যাস্টুন হাতে নিয়ে কামাল জামানের অনুসারী নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেন।

আরও পড়ুন

মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ

জনসভায় বক্তারা বলেন, কামাল জামান মোল্লা বিএনপির একজন ত্যাগী নেতা। তিনি গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে থেকে লড়াই করেছেন। শিবচর বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা ভুল তথ্য প্রচার করে কামাল জামানকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার পর তা স্থগিত রাখা একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। কিন্তু বিশাল এই জনসমর্থন প্রমাণ করে যে কামাল জামান মোল্লাকে বিএনপির তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ এমপি হিসেবে দেখতে চান।

জনসভায় শিবচর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন খান বলেন, ‘এটি ঐতিহাসিক জনসভা। যোগ্য নেতাকে পুনর্বহালের দাবিতে জনসভা। মাদারীপুর-১ আসনে যদি বিএনপি কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়, তাহলে আমাদের প্রিয় নেতা কামাল জামান মোল্লাকেই দিতে হবে। অন্য কাউকে মনোনয়ন দিলে বিএনপির কর্মীরা তা মানবে না।’

উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান সাজু মোল্লা বলেন, শিবচরে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কামাল জামানকে পছন্দ করেন। বিএনপির মনোনয়ন স্থগিত হওয়ায় তাঁরা খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিশাল এই জনসভা বলে দিচ্ছে, নেতা-কর্মীরা এমপি হিসেবে কামাল জামানকেই চান।

প্রসঙ্গত, ৩ নভেম্বর মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে শিবচর উপজেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক আহ্বায়ক কামাল জামান মোল্লার নাম ঘোষণা করা হয়। এরপরই মাদারীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মনোনয়নবঞ্চিত সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকীর সমর্থকেরা ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। এর এক দিন পরই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাদারীপুর-১ আসনে মনোনয়ন স্থগিত করা হয়।

মনোনয়ন স্থগিত করার প্রতিবাদে এবং মনোনয়ন পুনর্বহালের দাবিতে গত বুধবার কামাল জামানের অনুসারী নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা শিবচরের প্রধান সড়ক ‘সড়ক ৭১’-এ বিক্ষোভ মিছিল এবং সড়ক অবরোধ করেন।

আওয়ামী লীগের ৫০ থেকে ৬০ জন দোসর রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন উল্লেখ করে আজকের জনসভায় কামাল জামান মোল্লা বলেন, ‘এসব করে লাভ নেই, শিবচরের জনগণকে আমি মুক্ত করব, দোসরমুক্ত করেই ছাড়ব। আপনারা জনগণই আমার শক্তি। আমি বিশ্বাস করি, জনগণকে নিয়ে আমি এই আসনে নির্বাচন করে নির্বাচিত হব।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন