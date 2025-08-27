শরীয়তপুর কারাগারে এক বন্দীর মৃত্যু

শরীয়তপুর কারাগারে এক বন্দীর মৃত্যু
শরীয়তপুর জেলা কারাগারে বন্দী থাকা খোকন মিয়া (৪০) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে তাঁকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
খোকন মিয়া ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার খোলামোড়া মডেল টাউন এলাকার ফজল ব্যাপারীর ছেলে। তিনি একটি যৌতুক মামলার আসামি ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে শরীয়তপুর জেলা কারাগারে আনা হয়।
শরীয়তপুর জেলা কারাগার সূত্রে জানা যায়, খোকন মিয়া একটি যৌতুক মামলার আসামি হয়ে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ছিলেন। গতকাল দুপুরে সেখান থেকে তাঁকে শরীয়তপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। আজ ভোরে হঠাৎ তিনি অসুস্থ বোধ করেন। পরে কারাগারে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থা আরও অবনতি হলে কারাগার থেকে খোকন মিয়াকে দ্রুত সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
শরীয়তপুর কারাগারের জেলার আসমা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, ‘খোকন মিয়া নামের ওই হাজতিকে গতকাল আমাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। আজ ভোরে তিনি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে অসুস্থ বোধ করেন। প্রথমে তাঁকে কারাগারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে আমাদের কারাগারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আইনিপ্রক্রিয়া শেষ করে তাঁর মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’