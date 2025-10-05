রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সেনাসদস্যসহ দুজনের মৃত্যু

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সেনাসদস্যসহ দুজনের মৃত্যু
বাগেরহাটের রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সেনাসদস্যসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভেতরে ক্যাম্পের (ভবনের) ছাদে কাপড় শুকাতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন সেনাবাহিনীর ১২ সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের ৪২ ফিল্ড আর্টিলারিতে সংযুক্ত সৈনিক মো. আরিফ হাসান (২৭) ও বেসামরিক কর্মচারী হাসিব খান (১৯)।
রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নামে বহুল পরিচিত মৈত্রী সুপার কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রটি রামপাল উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের সাপমারী-কাটাখালী ও গৌরম্ভা ইউনিয়নের কৈগরদাশকাঠি মৌজায় অবস্থিত। বিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনতলা একটি ভবন অস্থায়ী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে সেনাবাহিনী। ওই ভবনের ছাদে সিগন্যাল সেটের অ্যানটেনার বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটে। ছাদে বৃষ্টির পানি জমে ছিল।
বিদ্যুৎকেন্দ্র-সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, প্রথমে বেসামরিক কর্মচারী হাসিব বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে সৈনিক আরিফও বিদ্যুতায়িত হন। পরে ছাদ থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে বিদ্যুৎকেন্দ্রের হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পে শুকানো কাপড় তুলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়েন হাসিব খান। তখন পাশে থাকা সেনাসদস্য আরিফ হাসান এগিয়ে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। এ সময় অপর এক সেনাসদস্য বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক তার সরিয়ে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁরা মারা যান।