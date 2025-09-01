ভোলায় বিএনপির বিরুদ্ধে ‘সংঘাতের পরিস্থিতি’ তৈরির অভিযোগ বিজেপির শ্রমিক পার্টির

ভোলায় বিএনপির বিরুদ্ধে ‘সংঘাতের পরিস্থিতি’ তৈরির অভিযোগ বিজেপির শ্রমিক পার্টির
ভোলায় বিএনপি নেতা-কর্মীরা অপপ্রচার, হুমকি-ধামকি ও একই স্থানে সভা-সমাবেশ ডেকে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করছেন বলে অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) সহযোগী সংগঠন ভোলা জেলা জাতীয় শ্রমিক পার্টি। এ কারণে সংগঠনটি কোনোভাবেই সম্মেলন করতে পারছে না। সোমবার বিকেল চারটার দিকে ভোলা সদর উপজেলার বাপ্তা ইউনিয়নের জাতীয় শ্রমিক পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন জেলা জাতীয় শ্রমিক পার্টির সভাপতি জামালউদ্দিন ওরফে সকেট জামাল।
সংবাদ সম্মেলনে জামালউদ্দিন বলেন, আগস্ট মাসজুড়ে ভোলা সদর উপজেলার ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বিজেপির কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সম্মেলন হয়। কিন্তু বিএনপি নেতা-কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে সেই কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্মেলন করতে গিয়ে একাধিকবার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেখানে বিজেপির সম্মেলন ডাকা হতো, সেখানেই বিএনপি কর্মিসভা ডেকেছে। সংঘাত এড়াতে বাধ্য হয়ে বিজেপি সম্মেলনস্থল পরিবর্তন করলে, বিএনপিও সভাস্থল সরিয়ে কাছাকাছি স্থানে গিয়ে কর্মিসভা করেছে। এতে করে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এবং কয়েকটি ইউনিয়নে গায়ে পড়ে সংঘাতেও জড়িয়েছেন বিএনপির কর্মীরা। এ অবস্থায় সম্মেলন করতে পারছে না বিজেপির সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক পার্টি।
জামাল উদ্দিন বলেন, ‘আমাদের ওপর অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আওয়ামী লীগের দোসর বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ফ্যাসিস্ট সরকার আমার ও দলের নেতাদের বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা, হামলা করেছে। এমনকি আমাকে জলদস্যু সাজিয়ে ক্রসফায়ারে দেওয়ার ষড়যন্ত্রও হয়েছে। ৫ আগস্টের পর আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য নাম-বেনামে প্রশাসনের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে।’
জামাল উদ্দিন আরও বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিক পার্টির কমিটি গঠন করতে চাই। কিন্তু আমরা শঙ্কিত। যেভাবে বিএনপির বাধার কারণে বিজেপি ভেলুমিয়া, ভেদুরিয়া, বাপ্তা, ধনিয়া ইউনিয়নসহ কোথাও শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলন করতে পারেনি। সংঘাত এড়িয়ে না গেলে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। সেই থেকে জাতীয় শ্রমিক পার্টির সম্মেলন নিয়ে আশঙ্কা করছি।’
তবে জামাল উদ্দিনের এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন ভোলা সদর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘আমরা কাউকে সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছি না। নিজেদের দল গোছানো নিয়েই আমরা ব্যস্ত।’