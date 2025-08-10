সৈয়দপুরে কুকুরের কামড়ে আহত ১১ পথচারী

সৈয়দপুরে কুকুরের কামড়ে আহত ১১ পথচারী
নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরে বেওয়ারিশ কুকুরের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। অবাধে ঘুরে বেড়ানো এসব কুকুরের কামড়ে ১১ জন পথচারী আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে শহরের পাঁচমাথা মোড়, গোয়ালপাড়া ও কাজীপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, গতকাল রাতে হঠাৎ করেই দলবদ্ধ কুকুর পথচারীদের আক্রমণ করে। এতে আহত ১১ জনকে সৈয়দপুর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
কুকুরের কামড়ে আহত দোকানদার গোলাম রব্বানী বলেন, গতকাল রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ কুকুর কামড়ে দেয়।
সৈয়দপুর ১০০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) নাজমুল হুদা বলেন, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা চলছে।
সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পৌরসভার প্রশাসক নুর-ই–আলম সিদ্দিকী বলেন, ‘পৌর এলাকায় কুকুরের উপদ্রব বেড়েছে, আমরা তা জানি। তবে হাইকোর্টে রিট থাকায় পৌরসভা কর্তৃক নিধন বা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নেই। আইন মেনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’