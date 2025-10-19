জেলা

মোংলা নদী দিয়ে লোকালয়ে ভেসে এল মৃত কুমির

প্রতিনিধি
বাগেরহাট
বাগেরহাটের মোংলায় নদী দিয়ে ভেসে এসেছে একটি মৃত কুমির। রোববার সকালে মোংলা শহরতলির নারকেলতলা এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

সুন্দরবন-সংলগ্ন বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার মোংলা নদী দিয়ে লোকালয়ে একটি মৃত কুমির ভেসে এসেছে। আজ রোববার সকালে জোয়ারের সময় মোংলা নদীর শাখা খাল নারকেলতলার স্লুইসগেটের কাছে কুমিরটিকে ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। তবে দুপুরের দিকে ভাটা শুরু হলে কুমিরটিকে আর দেখা যাচ্ছিল না।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় পরিবেশকর্মী মো. হাছিব সরদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘কুমিরটি জোয়ারের সঙ্গে ভেসে আসে। আমরা দেখি এটি উল্টো হয়ে আছে। একটি পা বিচ্ছিন্ন এবং গলা ও সামনের দুই পায়ে রশি বাঁধা। এটি বেঁধে মেরে ফেলা হয়েছে, নাকি জালের রশিতে বাঁধা পড়েছিল, তা তদন্ত হওয়া দরকার।’ তিনি বলেন, মৃত কুমিরটি দেখতে নারকেলতলা স্লুইসগেট এলাকায় ভিড় লেগে যায়। তবে দুপুরে ভাটা শুরু হওয়ার পর কুমিরটিকে আর সেখানে দেখা যাচ্ছে না। ভেসে হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে।

মোংলা নদীর পশ্চিমে পশুর নদ। সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান এই নদের পাড়েই মোংলা সমুদ্রবন্দর। জোয়ারের সময় স্রোতে কুমিরটি মোংলা নদী থেকে নারকেলতলা খালের মুখে চলে আসে। তবে সেখানে স্লুইসগেট থাকায় খাল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। স্থানীয় লোকজনের ধারণা, কুমিরটি সুন্দরবনের। নদীতে চলাচলকারী নৌযান বা বাণিজ্যিক জাহাজের ধাক্কা কিংবা প্রপেলারের আঘাতে কুমিরটির মৃত্যু হতে পারে। গলায় রশি বাঁধা থাকায় অনেকে আবার কুমিরটিকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন।

সম্প্রতি সুন্দরবনে কাঁকড়া শিকার করতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার বুড়িরডাঙ্গা গ্রামেও বেশ কয়েক দিন ধরে কুমিরের আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেখানকার পুকুর ও মৎস্যঘেরও বিগত কয়েক দিন ধরে একটি বড় কুমির দেখা গেছে।

মোংলা শহরের বাসিন্দা এম এম ফিরোজ প্রথম আলোকে বলেন, কিছুদিন ধরেই মোংলার বিভিন্ন এলাকায় কুমিরের আতঙ্ক বিরাজ করছিল। খাল দিয়ে কুমির আসছে, পুকুর-ঘেরে কুমির দেখা গেছে—এমন খবরের মধ্যে আজ সকালে একটা মৃত কুমির ভেসে আসার খবর পান। খবর পেয়ে তাঁরা স্লুইসগেট এলাকায় গিয়ে মৃত কুমিরটিকে ভাসতে দেখেন। পেছনের দুটি পায়ের একটি বিচ্ছিন্ন ছিল। গলার দিকে দড়ি বাঁধা ছিল। কুমিরটিকে হত্যা করা হয়েছি কি না স্পষ্ট নয়। প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করা উচিত।

কুমিরের মরদেহ ভাসার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সুন্দরবনের করমজল বন্য প্রাণী প্রজননকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির। দুপুরে তিনি সেখানে গিয়ে আর সেটি দেখতে পাননি। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। স্থানীয়দের কাছ থেকে জেনেছি, জোয়ারের সময় কুমিরটি দেখা গিয়েছিল, এখন আর নেই। হয়তো ভাটির দিকে স্রোতে ভেসে গেছে। আমরা কুমিরটির খোঁজ করছি। আশপাশের নদীতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।’

