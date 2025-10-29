চাঁদাবাজ, দখলকারী বিএনপির সদস্য হতে পারবেন না: রিজভী
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, যাঁরা সমাজে চাঁদাবাজি করেন, মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করেন, নদীর বালু বা অন্যের জমি দখল করেন, তাঁরা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন না।
আজ বুধবার দুপুরে নরসিংদীর মাধবদীর একটি রিসোর্টে জেলা বিএনপি আয়োজিত নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিজভী এ কথা বলেন।
কারা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন তা জানিয়ে রুহুল কবির রিজভী বলেন, যাঁরা সমাজের সজ্জন মানুষ, ভালো মানুষ, রিটায়ার্ড কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্কুল ও কলেজের শিক্ষক, কৃষক, রিকশাচালক প্রত্যেকেই বিএনপির সদস্য হতে পারবেন। তবে হাসিনার আমলে যাঁরা মানুষ হত্যা করেছেন, যাঁরা রক্তাক্ত করেছেন জনপদের পর জনপদ, তাঁরা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন না। শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ধ্বংসকারী, গণতন্ত্রকে তিনি গোরস্থানে পাঠিয়েছেন।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও জেলা সভাপতি খায়রুল কবির খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইদুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম (আজাদ), স্বনির্ভরবিষয়ক সম্পাদক শিরিন সুলতানা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সহসম্পাদক আবদুল কাদির ভুইয়া (জুয়েল) প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনজুর এলাহী।
অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী বলেন, আগামী নির্বাচনে রাজপথে ফুল বিছানো থাকবে না, অনেক কাটা-কণ্টক পথ অতিক্রম করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বিএনপির সিনিয়র এই নেতা বলেন, ‘চব্বিশের আন্দোলনে অংশ নিলেও বর্তমানে একটি রাজনৈতিক দল ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। তাদের বক্তব্যের সঙ্গে শেখ হাসিনার বক্তব্য মিলে যাচ্ছে। যদি আপনারা নির্বাচনে বাধা হন, তাহলে পালিয়ে যাওয়া দলের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্য কোথায়?’