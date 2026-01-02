জেলা

ঘন কুয়াশায় এক্সপ্রেসওয়ের চার স্থানে দুর্ঘটনা, আহত ৩০

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুর
দুর্ঘটনাকবলিত বাস থেকে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরের ছনবাড়ী এলাকায়ছবি: ফায়ার সার্ভিসের সৌজন্যে

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের চারটি স্থানে পৃথক দুর্ঘটনায় অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর ও লৌহজং এবং মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ শুক্রবার সকালে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে ঘন কুয়াশা দেখা দেয়। রাতে ঢাকা থেকে সাদ আবদুল্লাহ পরিবহনের একটি বাস পদ্মা সেতুর দিকে যাচ্ছিলে। একই লেনে যাচ্ছিল গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাস। গোল্ডেন লাইন পরিবহনের বাসটি রাত পৌনে ৯টার দিকে শ্রীনগরের বেজগাঁও বাসস্ট্যান্ডে এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে সাদ আবদুল্লাহ পরিবহনের বাসটি সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে দুটি বাসের অন্তত ৯ জন যাত্রী আহত হন।

দিবাগত রাত সোয়া একটার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের ছনবাড়ী এলাকায় দুটি ট্রাক ও একটি বাসের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস জানায়, মামুন পরিবহনের একটি বাস ছনবাড়ী সেতুর ওপর উঠছিল। কুয়াশার কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একই লেনে একটি মালবাহী ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এ সময় পেছন থেকে আসা দ্রুতগতির একটি ট্রাকা বাসটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের ও পেছনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হন।

শ্রীনগর ফায়ার স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ প্রধম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটির চালক বাসের ভেতরে আটকা পড়েছিলেন। ফায়ার ফাইটাররা দীর্ঘ সময় চেষ্টার পর বাসের ভেতর থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। এ ছাড়া অন্য আহত ব্যক্তিদের বাড়ি ফরিদপুরে হওয়ায় তাঁদের অন্য গাড়িতে করে ফরিদপুরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। সেখান থেকে আবার উন্নত চিকিৎসার জন্য কয়েকজনকে ঢাকায় পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার কারণে একক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প রাস্তা হিসেবে ছনবাড়ী সেতুর নিচ দিয়ে গাড়ি নামিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। ওই ঘটনার পর চালক সামনে থাকা ট্রাকে পালিয়ে যান। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও পেছনের ট্রাকটি জব্দ করে হাসাড়া হাইওয়ে থানা পাঠানো হয়েছে।

এ ছাড়া আজ ভোর সোয়া পাঁচটার সময় লৌহজং উপজেলায় এক্সপ্রেসওয়ের দোগাগাছি এলাকায় মাওয়ামুখী একটি ট্রাকের পেছনে কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকে থাকা এক ব্যক্তি আহত হন।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, ঘন কুয়াশা ও সড়কে অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বাস। আজ শুক্রবার সকালে শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা এলাকায়
ছবি : প্রথম আলো

এদিকে এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের বন্দরখোলা এলাকায় আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে যাত্রীবাহী বাস, পিকআপ ভ্যান ও কাভার্ড ভ্যানের ত্রিমুখী সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানার পুলিশ গাড়ি ৩টিকে সড়ক থেকে সরিয়ে নেয়। পরে যানবাহান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শিবচর হাইওয়ে থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস বন্দরখোলা এলাকায় পৌঁছায়। বাসটি সামনে থাকা একটি ওষুধ কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এ সময় পেছন থেকে একটি পিকআপ ভ্যান এসে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসে থাকা কমপক্ষে ১০ জন যাত্রী আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম বলেন, তিনটি গাড়ির সংঘর্ষের ঘটনায় কয়েকজন যাত্রী সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি তিনটিকে থানায় আনা হয়েছে।

