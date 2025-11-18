জেলা

মাদারীপুরে রাতে পাঁচ স্থানে ছাত্রলীগের মশালমিছিল

প্রতিনিধি
মাদারীপুর
শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে মাদারীপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ পাঁচ ভিন্ন স্থানে মশালমিছিল করেছে। গতকাল সোমবার রাতেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে মাদারীপুরে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ পাঁচ ভিন্ন স্থানে মশালমিছিল করেছে। গতকাল সোমবার রাত ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টার ব্যবধানে সদর উপজেলার ছিলারচর, ধুরাইল, মস্তফাপুর, খাগদী ও পেয়ারপুর এলাকায় এসব মিছিল বের করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল রাত ১০টার দিকে সদর উপজেলার ছিলারচর এলাকার বড় সেতুর ওপর ১৫ থেকে ১৭ জন ব্যক্তি মশাল হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন। তাঁদের হাতে একটি ব্যানারও দেখা যায়।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সেতুর ওপর দিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন অংশগ্রহণকারীরা। তাঁদের মুখে মাস্ক এবং মাথায় শীতের টুপি বা চাদর ছিল।

এর কিছুক্ষণ পর দিবাগত রাত একটার দিকে ধুরাইল, মস্তফাপুর, খাগদী ও পেয়ারপুর এলাকার গ্রামীণ সড়কে আরও চারটি আলাদা মশালমিছিল বের হয়। এখানেও ১০ থেকে ১২ জন করে নেতা-কর্মী মশাল হাতে স্লোগান দিতে দিতে হাঁটছিলেন। এসব ঝটিকা মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অনুসন্ধান) জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন মিডিয়ায় বিষয়টি দেখেছি। মূলত শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের লোকজন মশালমিছিল করে প্রতিবাদ করছে বলে বিভিন্নভাবে আমরা জানতে পেরেছি। এসব ঘটনা আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও দেখেছি, যা ইতিমধ্যে আমরা যাচাই-বাছাই শুরু করেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

