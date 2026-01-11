টেকনাফে এক জালেই ধরা পড়ল ১০৯ মণ মাছ, বিক্রি ৮ লাখ টাকায়

টেকনাফে এক জালেই ধরা পড়ল ১০৯ মণ মাছ, বিক্রি ৮ লাখ টাকায়
কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলে জেলেদের এক জালে ধরা পড়ছে ছোট আকৃতির বিপুল মাছ। এর মধ্যে ছুরি মাছের সংখ্যা বেশি। সব মিলিয়ে এসব মাছের ওজন ১০৯ মণ। প্রতি মণ সাড়ে ৭ হাজার টাকা দরে এসব মাছ বিক্রি করে জেলেরা ৮ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা পেয়েছেন।
গতকাল শনিবার বেলা একটার দিকে টেকনাফ সদরের মহেশখালীয়াপাড়ার বাসিন্দা হাফেজ আহমদের মালিকানাধীন টানা জালে এসব মাছ ধরা পড়ে। স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এখলাস মাছগুলো কিনে নেন।
জানতে চাইলে হাফেজ আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল সকাল আটটার দিকে টেকনাফ সৈকতের মহেশখালীয়াপাড়া নৌঘাট থেকে ২৫ জন মাঝি টানা জালটি নিয়ে নৌকায় করে সাগরে মাছ ধরতে নামেন। বেলা একটার দিকে জাল টান দিলে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুরি মাছের দেখা পাওয়া যায়। পরে তাঁরা মাছগুলো বিক্রি করেছেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল বেলা দুইটার দিকে মাছগুলো বিক্রির জন্য সৈকতের বালুচরে রাখা হয়। সব মিলিয়ে এসব মাছের দাম চাওয়া হয়েছিল ১১ লাখ টাকা। তবে দর-কষাকষির পর বিক্রি হয় ৮ লাখ ১৭ হাজার টাকায়।
জানতে চাইলে মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এখলাস বলেন, প্রতি কেজি ছুরি মাছের দাম পড়েছে ১৮৮ টাকা। মাছগুলো বরফ দিয়ে ড্রামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বেশির ভাগ ছুরি শুঁটকি করা হবে। আড়াই কেজি কাঁচা ছুরি রোদে শুকালে এক কেজির বেশি শুঁটকি পাওয়া যায়। প্রতিকেজি শুঁটকি ৯০০ থেকে ১ হাজার টাকায় বিক্রি হবে। আর বাকি মাছগুলো কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় পাঠানো হবে।
উল্লেখ্য, ছুরি মাছ রোদে শুকিয়ে শুঁটকি করা হয়। ছুরি শুঁটকির চাহিদা বেশি। বাজারে মাঝারি আকারের প্রতিকেজি শুঁটকি বিক্রি হয় ৭০০ থেকে ৯০০ টাকা আর বড় আকৃতির শুঁটকি ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৯০০ টাকা।