দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিল ছেড়ে আর্জেন্টিনার সমর্থক হলেন তরুণ

দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিল ছেড়ে আর্জেন্টিনার সমর্থক হলেন তরুণ
গোপালগঞ্জে এক ফুটবল–সমর্থকের দল পরিবর্তনের অভিনব ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। দুধ দিয়ে গোসল করে তিনি ব্রাজিলের সমর্থন ছেড়ে আর্জেন্টিনার সমর্থক হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা ও হাস্যরস।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ‘জিএমসি সেন্টার’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন বন্ধুর উপস্থিতিতে এক তরুণের গায়ে দুধ ঢালা হচ্ছে। তিনি নিজেকে শাকিল পরিচয় দিয়ে ব্রাজিলের সমর্থন ত্যাগ করে আর্জেন্টিনার সমর্থক হওয়ার ঘোষণা দেন।
ফুটবলপ্রেমী ওই ভক্তের নাম শাকিল, তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায়। ভিডিওতে শাকিলকে বলতে শোনা যায়, জন্মের পর থেকে তিনি ব্রাজিলের সমর্থক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পাওয়া এবং প্রতিপক্ষ সমর্থকদের নানা বিদ্রূপের কারণে তিনি হতাশ। এ কারণে তিনি দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
একপর্যায়ে শাকিল বলেন, ‘আজ দুধ দিয়ে গোসল করে ব্রাজিল ত্যাগ করব। নতুন করে আর্জেন্টিনায় যোগ দেব। এত দিন ব্রাজিল করেছি, কিন্তু ভালো ফল পাইনি। সবাই খালি বলে বাপ-দাদার আমলে কাপ নিয়েছে। এসব কথা আর সহ্য হয় না।’
ভিডিওতে আরও দেখা যায়, দুধ ঢালার সময় শাকিল বন্ধুদের আরও বেশি দুধ ঢালতে উৎসাহিত করছেন। মজা করে তিনি বলেন, ‘যত পাপ সব ধুয়ে যাক।’ পরে নিজেকে আর্জেন্টিনার সমর্থক হিসেবে ঘোষণা করেন। এ সময় শাকিল তাঁর আরও দুই বন্ধুর নাম উল্লেখ করে তাঁদেরও আর্জেন্টিনার সমর্থক হওয়ার আহ্বান জানান।
ভিডিওতে করা বক্তব্যের সত্যতা জানতে শাকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। ভিডিওটি প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ বিষয়টিকে নিছক কৌতুক হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ ফুটবল–সমর্থকদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করছেন।