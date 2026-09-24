জেলা

২ কেজি ৮০০ গ্রামের ইলিশ বিক্রি হলো ১৩ হাজার টাকায়

প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর
লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় মেঘনা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়ে ২ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ
ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় মেঘনা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়ে ২ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মাছটি কমলনগর উপজেলার মতিরহাট মাছঘাটে আনা হলে নিলামে বিক্রি হয়। মাছটি ১৩ হাজার ২৫০ টাকায় কিনেছেন ঢাকার মাছ ব্যবসায়ী মো. বাহার মিয়া। বড় ইলিশটি কিনতে নিলামে অংশ নেন অন্তত ১০ জন ব্যবসায়ী।

বাহার মিয়া বলেন, মাছটি ঢাকার বাজারে নিয়ে বিক্রি করবেন। এতে দুই থেকে তিন হাজার টাকা লাভ হতে পারে। তাঁর ভাষ্য, এত বড় ইলিশ সচরাচর নদীতে পাওয়া যায় না। ঢাকার বাজারে বড় ইলিশের চাহিদাও বেশি।

মতিরহাট ঘাটের মাছের আড়তদার ইব্রাহীম খোকন প্রথম আলোকে বলেন, ঘাট এলাকার জেলে ফারুক মাঝি এক সপ্তাহ পর সাগর থেকে ফিরে প্রায় দেড় লাখ টাকার ইলিশ বিক্রি করেছেন। এর মধ্যে একটি মাছের ওজন ছিল ২ কেজি ৮০০ গ্রাম। ফেরার পথে মেঘনা নদীতে জাল ফেললে মাছটি তাঁর জালে উঠে আসে। পৃথক নিলামে মাছটি বিক্রি হয়েছে।

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