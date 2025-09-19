টেকনাফে গভীর রাতে পান দোকানিকে গলা কেটে হত্যা, একজন আটক
কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভায় এক পান দোকানিকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
নিহত ওই ব্যক্তির নাম ইমদাদ হোসেন (৪৭)। তিনি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত আলী হোসেনের ছেলে। আটক ব্যক্তির নাম কামাল হোসেন। তিনিও একই এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের সদস্যদের দাবি, এলাকার এক বিয়ের অনুষ্ঠানে কথা–কাটাকাটিকে ঘিরে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ইমদাদকে হত্যা করেছেন স্থানীয় কিছু ব্যক্তি।
নিহত ব্যক্তির ছোট ভাই শামসু আলম ও মোক্তার আহমদ বলেন, দোকান বন্ধ করে ইমদাদ বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় এলাকার ৮ থেকে ১০ জন ব্যক্তি তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করেন। একপর্যায়ে ইমদাদের গলায় ধারালো অস্ত্র চালান তাঁরা। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আসিফ আলভী বলেন, আজ শুক্রবার ভোরে ইমদাদ নামের ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়, তবে এর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
জানতে চাইলে টেকনাফ মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিমেল রায় প্রথম আলোকে বলেন, স্থানীয় লোকজন ঘটনার পর একজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। নিহত ব্যক্তির লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।