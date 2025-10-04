জেলা

পঞ্চগড়ে বাগানের বেড়ায় আটকা অজগর, দেখতে মানুষের ভিড়

পঞ্চগড়
ধানখেতের পাশে সুপারিবাগানের চারপাশে দেওয়া জালের বেড়ায় আটকে ছটফট করছিল বড় আকৃতির একটি সাপ। দূর থেকে কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজন বুঝতে পারেন এটি অজগর সাপ। পরে তাঁরা বন বিভাগকে খবর দেন। খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মীরা সাপটিকে উদ্ধার করে উপজেলা কার্যালয়ে নিয়ে যান।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার দণ্ডপাল ইউনিয়নের প্রধানাবাদ-আতখানাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। উদ্ধার হওয়া অজগরটির দৈর্ঘ্য ছয় ফুট ও ওজন প্রায় সাত কেজি।

দেবীগঞ্জ উপজেলা বন বিভাগের বিট কর্মকর্তা রিয়াজুল হাসনাত আজ শনিবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, সকাল সাড়ে আটটার দিকে বন বিভাগ অজগরটিকে দিনাজপুরের সিংড়া জাতীয় উদ্যানে পাঠিয়েছে। সেখানে সাপটিকে অবমুক্ত করা হবে।

স্থানীয় স্কুলশিক্ষক নির্মল কুমার রায় বলেন, প্রধানাবাদ-আতখানাপাড়া এলাকার শাহজাহান আলীর সুপারি ও লটকন বাগানের চারপাশে জালের বেড়া দেওয়া ছিল। শুক্রবার বিকেলে বাগান পরিচর্যার সময় শাহজাহান আলীর ছেলে আবিদ বেড়ায় একটি বড় সাপ জড়িয়ে ছটফট করতে দেখে পরিবার ও স্থানীয় লোকজনকে ডাকাডাকি করেন। তাঁর ডাক শুনে স্থানীয় লোকজন গিয়ে নিশ্চিত হন, এটি একটি অজগর। এরপর খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তেই আশপাশের মানুষ ভিড় করতে থাকেন। খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর তেঁতুলিয়া উপজেলার তিরনইহাট ইউনিয়নের পিঠাখাওয়া এলাকা থেকে সাত ফুট লম্বা একটি অজগর এবং ১৫ সেপ্টেম্বর একই উপজেলার দেবনগর ইউনিয়নের ময়নাগুড়ি এলাকা থেকে ছয় ফুট লম্বা আরেকটি অজগর উদ্ধার করে বন বিভাগ। ওই দুই অজগরকেও সিংড়া জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করা হয়েছিল।

