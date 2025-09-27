দুই দিন আগে নিখোঁজ মাদ্রাসাছাত্রের লাশ মিলল খালে
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় একটি খাল থেকে এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাতকানিয়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চরপাড়া এলাকার ইছামতী খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
ওই মাদ্রাসাছাত্রের নাম ইয়াছিনুল করিম (১৩)। সে দক্ষিণ চরপাড়া এলাকার আবুল কালামের ছেলে। স্থানীয় একটি মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ছাত্র ছিল ইয়াছিনুল। যে খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার হয়েছে সেটি ওই মাদ্রাসার পাশেই।
পুলিশ জানায়, মাদ্রাসার হোস্টেলেই থাকত ইয়াছিনুল করিম। গত বৃহস্পতিবার থেকে তার খোঁজ মিলছিল না। এর মধ্যে আজ সকালে মাদ্রাসার পাশের খালে তার লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
জানতে চাইলে সাতকানিয়া থানার উপপরিদর্শক ইদ্রিস মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, ওই কিশোরের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্ঘটনাবশত খালে পড়ার পর সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে।
ইদ্রিস মিয়া আরও বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।