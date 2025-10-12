জেলা

শ্রীবরদীতে ৩৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ, গুদাম সিলগালা

প্রতিনিধি
নালিতাবাড়ী, শেরপুর
শেরপুরের শ্রীবরদীতে পাচারকালে সরকারি সিলযুক্ত ৩৮০ বস্তা চাল জব্দ করা হয়। গতকাল শনিবার রাতে পৌরসভার শেখদী এলাকায় থেকেছবি: সংগৃহীত

শেরপুরের শ্রীবরদী পৌরসভার শেখদী এলাকায় পাচারের সময় সরকারি সিলযুক্ত ৩৮০ বস্তা চাল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে মেসার্স রুহুল রাইস মিলের গুদাম থেকে চালগুলো জব্দ করা হয়।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র খাদ্যগুদাম ও ডিলারদের সঙ্গে সিন্ডিকেট করে সরকারি চাল কেনাবেচা ও পাচার করে আসছে। গতকাল রাতে স্থানীয় লোকজনের সন্দেহ হলে তাঁরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানান। খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাসিব-উল-আহসান ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রলিতে ওঠানো চাল জব্দ করেন। পরে গুদামে থাকা অবশিষ্ট চাল ও সরকারি সিল দেওয়া বস্তা জব্দ করে গুদামটি সিলগালা করে দেয় প্রশাসন। তবে ঘটনাস্থল থেকে গাড়ির চালককে আটক করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনের অভিযানের ফাঁকে প্রায় ৩০ বস্তা চাল চুরি হয়ে যায়। এ নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাসিব-উল-আহসান বলেন, চালের মালিককে এখনো শনাক্ত করা যায়নি। কোন সরকারি কর্মসূচির চাল, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে বস্তাগুলোর ওপর সরকারি সিল আছে। খাদ্য কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানানো হয়েছে, তাঁরা তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন