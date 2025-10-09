সুন্দরবন–সংলগ্ন গ্রামের খাল থেকে কুমিরের ছানা উদ্ধার
বাগেরহাটের শরণখোলায় সুন্দরবনসংলগ্ন গ্রামের খাল থেকে একটি কুমিরের ছানা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়াইল্ড টিম ও ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিমের (ভিটিআরটি) সদস্যরা উপজেলার চালিতাবুনিয়া গ্রামের তেরাব্যাকা খাল থেকে ছানাটি উদ্ধার করেন।
ওয়াইল্ড টিম শরণখোলার মাঠ কর্মকর্তা মো. আলম হাওলাদার জানান, কুমিরের ছানাটির দৈর্ঘ্য প্রায় সোয়া এক ফুট এবং বয়স আনুমানিক দেড় মাস। ধারণা করা হচ্ছে, জোয়ারের পানিতে ভেসে এটি বনসংলগ্ন লোকালয়ের খালে ঢুকে পড়ে। শাহীন ফরাজী নামের এক স্থানীয় জেলের জালে কুমিরের ছানাটি আটকা পড়ে। খবর পেয়ে ওয়াইল্ড টিম ও ভিটিআরটির সদস্যরা ছানাটি উদ্ধার করে বন বিভাগের সহায়তায় সুন্দরবনের ভেতরে একটি নদীতে অবমুক্ত করেছেন। এর আগে লোকালয়ে ঢুকে পড়া সুন্দরবনের শতাধিক অজগর উদ্ধার করে বনে ছাড়া হয়েছে। তবে কুমিরের ছানা উদ্ধারের ঘটনা এবারই প্রথম।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) রানা দেব বলেন, স্থানীয় জেলেরা খালে মাছ ধরার সময় কুমিরের ছানাটি জালে আটকা পড়ে। ওই খালের উল্টো পাশেই বন বিভাগের তেরাব্যাকা ক্যাম্প। পরে সেটি উদ্ধার করে বনের ভেতরে অবমুক্ত করা হয়েছে।