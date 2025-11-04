সিলেটে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের তিন নেতা আটক

সিলেটে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে ছাত্র ইউনিয়নের তিন নেতা আটক
সিলেটে এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের তিন নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সিলেট নগরীর চৌহাট্টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেনসহ (সুমন) শ্রমিক সংগঠক ও রাজনৈতিক নেতা–কর্মীদের ‘গণগ্রেপ্তার ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দেওয়ার প্রতিবাদে’ ওই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল।
তিন নেতাকে আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (মিডিয়া) সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, আটক তিনজন হলেন ছাত্র ইউনিয়নের সিলেট জেলা সংসদের সভাপতি মাশরুখ জলিল, সংগঠনটির শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগঠক জুবায়ের আহমেদ ও শান্ত তালুকদার।
সম্প্রতি সিলেটে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করছেন শ্রমিকেরা। ওই আন্দোলনে সংগঠক হিসেবে বাসদ ও সিপিবির নেতারা সম্পৃক্ত আছেন বলে অভিযোগ ওঠে।
গত শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নগরীর আম্বরখানা বড়বাজার এলাকায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কার্যালয় থেকে ২২ নেতা–কর্মীকে আটক করে পুলিশ। এর আগে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেতা আনোয়ার হোসেনসহ শ্রমিক সংগঠক ও রাজনৈতিক নেতা–কর্মীদের গণগ্রেপ্তার ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দেওয়ার প্রতিবাদে আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সিলেট নগরীর চৌহাট্টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়নের তিন নেতাকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।