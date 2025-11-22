ফ্যাসিবাদী আমলে ছাত্রশিবিরকে বিভিন্নভাবে ট্যাগিং করা হয়েছে: সাদিক কায়েম

ফ্যাসিবাদী আমলে ছাত্রশিবিরকে বিভিন্নভাবে ট্যাগিং করা হয়েছে: সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাছে নারীরা অনিরাপদ। ছাত্রশিবিরকে বিভিন্নভাবে ফ্রেমিং, ট্যাগিং করা হয়েছে। ছাত্রশিবিরকে দানব আকারে হাজির করা হয়েছে।’
আজ শনিবার সকালে রাজশাহী কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষ ও উচ্চমাধ্যমিকের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্যে সাদিক কায়েম এ কথা বলেন। রাজশাহী কলেজের মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শাখা ছাত্রশিবির।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘বিভিন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচন যখন হচ্ছিল, তখন বলা হচ্ছিল শিবিরকে নারীরা পছন্দ করে না। শিবিরকে তারা ভোট দেবে না। কিন্তু আমরা কি সেটা দেখতে পেয়েছি? শিবিরকে এ দেশের সব মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘরে আজকে পরিণত হয়েছে। শিবিরের হাতেই দেশের মানুষ নিরাপদ।’
ডাকসুর ভিপি বলেন, ‘অবশ্যই আমাদের বোনেরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। বাংলাদেশে শিবির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একটা উদাহরণ কেউ দিতে পারবে না যে শিবিরের কোনো নেতা তৃণমূল থেকে একদম কেন্দ্র পর্যন্ত—কোনো বোনকে, কোনো নারীকে শ্লীলতাহানি করেছে, ধর্ষণ করেছে। একটা উদাহরণও দিতে পারবে না।’
রাজশাহী কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ফাউন্ডেশন সম্পাদক আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া, রাকসুর ভিপি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও চাকসুর ভিপি ইব্রাহিম হোসেন; রাজশাহী মহানগরের সভাপতি শামীম উদ্দীন ও মহানগরের সাবেক সভাপতি সিফাত উল আলম।