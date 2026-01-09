এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় একজন নিহত, আহত ২০

এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় একজন নিহত, আহত ২০
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা একটি বিকল ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন বাসের সুপারভাইজার। আহত হয়েছেন বাসের অন্তত ২০ জন যাত্রী। আজ শুক্রবার ভোর পাঁচটার দিকে উপজেলার নিমতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. তারেক (৪৫)। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত পূর্বাশা পরিবহনের সুপারভাইজার ছিলেন।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে যাত্রী নিয়ে পূর্বাশা পরিবহনের বাসটি চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। আজ ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে বাসটি সিরাজদিখানের নিমতলা এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল হয়ে থেমে থাকা একটি মালবাহী ট্রাকের পেছনে বাসটি ধাক্কা দেয়। বাসের সামনের বাঁ পাশের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ ঘটনায় বাসের সুপারভাইজার তারেক নিহত হন। আহত হন অন্তত ২০ জন।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ভেতরে যাত্রীরা আটকা পড়ে ছিলেন। সিরাজদিখান ও শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি হাঁসাড়া হাইওয়ে থানায় নেওয়া হয়েছে।’
শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সিনথিয়া নুর প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন মৃত ছিলেন। আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা খারাপ ছিল। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।’