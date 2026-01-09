জয়পুরহাটে ছুরিকাঘাতে যুবদল কর্মী নিহত, অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন

জয়পুরহাটে ছুরিকাঘাতে যুবদল কর্মী নিহত, অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলায় ছুরিকাঘাতে যুবদলের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার শালাইপুর বাজারের ঢাকার পাড়া মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পরপর গতকাল রাতে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন দেয় উত্তেজিত জনতা।
নিহত ব্যক্তির নাম ইয়ানুর রহমান (৩০)। তিনি উপজেলার ছালাখুর গ্রামের আলম মণ্ডলের ছেলে ও স্থানীয় যুবদলের কর্মী।
পরিবারের অভিযোগ, প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে ইয়ানুর খুন হয়েছেন।
ইয়ানুরের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করে পাঁচবিবি উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম ডালিম বলেন, ইয়ানুরের সঙ্গে একই গ্রামের মোস্তফা ও ময়নুলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছিল। এ কারণে প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁকে হত্যা করেছে বলে ধারণা করছে পরিবার।
পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গুচ্ছগ্রামের একটি মসজিদ তহবিলের টাকা নিয়ে ইয়ানুর রহমানের সঙ্গে একই গ্রামের মোস্তফা ও ময়নুলের মধ্যে বিরোধ চলছিল। গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে শালাইপুর বাজার ঢাকার পাড়া মোড়ে ছিলেন ইয়ানুর। এ সময় দুর্বৃত্তরা সেখানে গিয়ে ইয়ানুরকে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় লোকজন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ইয়ানুরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠালে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ লোকজন প্রতিপক্ষ মোস্তফার বাড়ি ও খড়ের গাদায় আগুন দেয়। এতে বাড়িটির আসবাবপত্র পুড়ে গেছে।
এ ঘটনায় আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মামলা হয়নি বলে জানিয়েছেন পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজ মো. রায়হান। তিনি বলেন, গুচ্ছগ্রামে মসজিদের ২০ হাজার টাকা নিয়ে ইয়ানুরের সঙ্গে মোস্তফা ও ময়নুলের দ্বন্দ্ব ছিল। বিষয়টি নিয়ে এক মাস আগে উভয় পক্ষের মারামারি হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলাও করা হয়েছিল। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়ানুরকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার।