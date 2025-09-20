যাত্রীবাহী ট্রলারে বজ্রপাত, সাগরে ছিটকে পড়ে যুবক নিখোঁজ

যাত্রীবাহী ট্রলারে বজ্রপাত, সাগরে ছিটকে পড়ে যুবক নিখোঁজ
চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে নোয়াখালীগামী একটি ট্রলারে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রলারের চালক, যাত্রীসহ তিনজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ট্রলার থেকে ছিটকে পড়ে একজন নিখোঁজ রয়েছেন। আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সন্দ্বীপের সবুজচর–সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ যুবকের নাম মো. রাসেল। তিনি ট্রলারের কর্মী ছিলেন।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ট্রলারচালক সেরাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা দুপুর ১২টায় সন্দ্বীপ থেকে রওনা হয়েছিলেন। ট্রলারে ২৪ যাত্রী ছিলেন। তখন আকাশে সামান্য মেঘ ছিল। ট্রলার ছাড়ার আধা ঘণ্টা পর দুই–এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে মুহূর্তেই ট্রলার থেকে তিনজন পানিতে ছিটকে পড়েন। পরে অন্য যাত্রীদের সহায়তায় দুজন ট্রলারে উঠে এলেও রাসেলকে পাওয়া যায়নি।
সেরাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা ঘটনাস্থলেই অপেক্ষা করছেন। ভাটায় পানি কমলে নিখোঁজ রাসেলের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে বলে তাঁর ধারণা। এরই মধ্যে ট্রলার নিয়ে আশপাশে চক্কর দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, সন্দ্বীপের উত্তর–পশ্চিমের সবুজচর–সংলগ্ন ডোবাচর থেকে নোয়াখালীর সুবর্ণচরের উদ্দেশে প্রতিদিন একবার যাত্রীবাহী ট্রলার ছেড়ে যায়। স্থানীয় লোকজনের কাছে এই ট্রলার সেবাটি ‘চরলক্ষ্মীর ট্রলার’ নামে পরিচিত। ট্রলারচালক সেরাজুল ইসলামের দাবি, বজ্রপাতটি সরাসরি সহকারী রাসেলের গায়ে আঘাত করে থাকতে পারে। বজ্রপাতে ট্রলারের ওপরের কিছু অংশ ভেঙে যাত্রীদের গায়ে পড়েছে। ভাটায় পানি একেবারে না কমা পর্যন্ত তাঁরা সেখানে তল্লাশি করবেন। বিকেল পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত তাঁরা ট্রলারটি নোঙর করে পানি কমার অপেক্ষা করছেন।