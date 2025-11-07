ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে ট্রাকের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ছয়টার দিকে উপজেলা সদরের বড্ডাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, যশোর থেকে মালবোঝাই একটি ট্রাক হবিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সাধারণত ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক দিয়ে মালবাহী যানবাহন যাতায়াত করে। ওই সড়কে যানজট থাকায় ট্রাকটি সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই সড়ক দিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছিল। আজ ভোর সোয়া ছয়টার দিকে সরাইলের বড্ডাপাড়া এলাকায় ট্রাকটির সঙ্গে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পুলিশ সকাল আটটার দিকে লাশ দুটি উদ্ধার ও ট্রাকটি জব্দ করে।
সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুরশেদুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাকচালককে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।