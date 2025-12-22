রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবির মুখে ছয় ডিনকে অপসারণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবির মুখে ছয় ডিনকে অপসারণ
শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের আওয়ামীপন্থী ছয় ডিনকে অপসারণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব আজ সোমবার সকালে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিয়েছেন। ওই ছয় ডিনের রুটিন দায়িত্ব উপাচার্য ও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দুজন উপ-উপাচার্য পালন করবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে আজ দুপুরে রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ইফতিখারুল ইসলাম মাসউদ গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
অধ্যাপক ইফতিখারুল ইসলাম মাসউদ গণমাধ্যমকে বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বলে আমাদের সম্মানিত ছয়জন ডিন লিখিতভাবে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। উপাচার্য এটি গ্রহণ করা মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ভিসির ওপর দায়িত্ব চলে আসে। পরে উপাচার্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি ও দুই উপ-উপাচার্য মিলে এই দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন।’
কে, কোন অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন—জানতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বলেন, ‘বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ সরাসরি ভাইস-চ্যান্সেলর দেখবেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন ব্যবসায় শিক্ষা ও আইন অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান অনুষদের রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন।’
অপসারণ করা ছয়জন ডিন হলেন আইন অনুষদের অধ্যাপক আবু নাসের মো. ওয়াহিদ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অধ্যাপক এ এস এম কামরুজ্জামান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক এস এম এক্রাম উল্ল্যাহ, ভূবিজ্ঞান অনুষদের এ এইচ এম সেলিম রেজা, প্রকৌশল অনুষদের ডিন বিমল কুমার প্রামাণিক ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন নাসিমা আখতার।
আওয়ামী লীগের আমলে দায়িত্ব পাওয়া ডিনদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয় ১৭ ডিসেম্বর। এর মধ্যে প্রশাসন তাঁদের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আন্দোলন শুরু হয়। গতকাল রোববার দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় ডিনের সবার পদত্যাগের দাবিতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, প্রক্টর, রেজিস্ট্রারসহ প্রশাসন ভবনের সব দপ্তরের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন একদল শিক্ষার্থী।
বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে ডিনদের অপসারণের বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হলে বিকেল সাড়ে চারটায় কার্যালয়গুলোর তালা খুলে দেওয়া হয়। পরে এ বিষয়ে সন্ধ্যায় ডিনদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সভায় সব ডিন রুটিন দায়িত্ব পালনে অপরাগতা জানিয়ে পৃথকভাবে আবেদনপত্র দিয়েছেন।
এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের ডিনদের পদত্যাগের দাবিতে কর্মসূচি পালন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাহউদ্দিন আম্মার। সকালে তিনি রাকসু ভবনের সামনে অবস্থান নেন। ছয় ডিনের কেউ ক্যাম্পাসে না থাকায় গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে একে একে তাঁদের সবাইকে কল করেন সালাহউদ্দিন আম্মার।
সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার ক্লাস নিচ্ছেন জানতে পেরে তাঁর বিভাগেও যান সালাউদ্দিন আম্মার। তবে সেখানে ওই শিক্ষককে পাননি তিনি। এরপর দুপুরে শিক্ষার্থীরা ডিনস কমপ্লেক্স ভবনের তিনজন ডিনের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন।