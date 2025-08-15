নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই: শফিকুল আলম

নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই: শফিকুল আলম
‘নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যাঁরা সন্দেহের বীজ খুব রোপণ করছেন, তাঁদের বলব, আপনারা থামেন। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে এবং রোজা শুরু হওয়ার আগেই হবে। সব জায়গায় সবাই মিলে এখন পুরো জাতি আসলে অধীর আগ্রহে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে।’
মাগুরায় নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
আজ শুক্রবার দুপুরে নিজ জেলা মাগুরায় জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ পৌরসভার বরুনাতৈল গ্রামের ছাত্রদল নেতা মেহেদী হাসান রাব্বি ও পত্রিকা বিলিকারী আল আমীন হোসেনের কবর জিয়ারত করেন প্রেস সচিব। এরপর পাশের পারনান্দুয়ালী মসজিদে জুমার নামাজ শেষে নবগঙ্গা পার্কে নির্মাণাধীন জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের স্থান পরিদর্শন করেন। সেখানে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
প্রেস সচিব জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের তিনটি মূল দায়িত্ব হচ্ছে সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম অগ্রসর হচ্ছে এবং বিচার কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকার এখন নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।