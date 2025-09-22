মাদারীপুরে তালাবদ্ধ ঘর থেকে নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার
মাদারীপুরের শিবচরে তালাবদ্ধ একটি ঘর থেকে রেনু বেগম (৬০) নামের এক নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের কাঁচিকাটা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত রেনু বেগম ওই এলাকার মৃত সাদেক হাওলাদারের স্ত্রী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, চর কাঁচিকাটা গ্রামের রেনু বেগম প্রায় এক বছর একাই বাড়িতে থাকতেন। তাঁর এক ছেলে ঢাকায় চাকরি করেন। অন্য দুই মেয়ে বিবাহিত। আজ সোমবার সকালে এক মেয়ে তাঁর মাকে একাধিকবার ফোন করলেও সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের জানান। প্রতিবেশীরা গিয়ে দেখেন, বাড়ির দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। জানালা দিয়ে তাঁরা রেনু বেগমকে বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
নিহত রেনু বেগমের জামাতা আমির হোসেন বলেন, ‘রাতেও আমার স্ত্রী তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। অথচ সকালে আমরা এ খবর পাই। রাতে কখন এ ঘটনা ঘটেছে তা জানি না। কে বা কারা কেন এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, বুঝতে পারছি না। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই, তদন্ত করে আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।’
স্থানীয় কয়েকজন বলেন, চুরি করতে গিয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। কারণ, ঘরের ভেতরে মালপত্র এলোমেলো অবস্থায় ছিল।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।