রাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তায় থাকবে ২ হাজার পুলিশ, ১৮ প্লাটুন বিজিবি-র্যাব
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সভা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। নিরাপত্তা নিশ্চিতে দুই হাজার পুলিশের পাশাপাশি ৬ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ১২ র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) থাকবে।
সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সভা শেষে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কথা বলেন। আবু সুফিয়ান বলেন, রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে দুই হাজার পুলিশ থাকবে। তাঁরা কেউ কেন্দ্রের নিরাপত্তায়, কেউ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায়, কেউ বাইরে বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তায় থাকবেন। এ ছাড়া কয়েকটি টিম ভ্রাম্যমাণ হিসেবে থাকবে।
র্যাব ও বিজিবি মোতায়েনের বিষয়েও বক্তব্য দেন পুলিশ কমিশনার। তিনি জানান, এ নির্বাচনে পুলিশের পাশাপাশি ৬ প্লাটুন বিজিবি ও ১২ প্লাটুন র্যাব মোতায়েন থাকবে। পুলিশ কত দিন ক্যাম্পাসে থাকবে, এ বিষয়ে আবু সুফিয়ান বলেন, পুলিশ ক্যাম্পাসে আসা শুরু করেছে। তিন দিন পর্যন্ত থাকবে। তবে পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সম্মেলনকক্ষে সভায় উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব সভাপতিত্ব করেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ, প্রক্টর অধ্যাপক মো. মাহবুবর রহমান, রাকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম, রাকসু কোষাধ্যক্ষ ও চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক মো. সেতাউর রহমান জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন মজুমদার প্রমুখ।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সভায় আরএমপি কমিশনার আবু সুফিয়ান ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার নাজমুল হাসান, রাজশাহী বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিবুল হক, র্যাব-৫–এর সিনিয়র এএসপি সালমান ফার্সী, আরএমপির উপকমিশনার মো. গোলাম রব্বানী শেখ, মতিহার জোনের উপকমিশনার মো. মমিনুল করিম, ডিবির উপকমিশনার মাঈনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
রাজশাহী বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিবুল হক মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, শুধু নির্বাচনের দিন ছয় প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন থাকবে। পরে পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তিন বাহিনীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। হলগুলোতে যাতে কোনো বহিরাগত না থাকে বা কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সে জন্য তল্লাশি কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।
১৬ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে তিন দফা ভোট পিছিয়ে যায়। ফলে লম্বা সময় ধরে প্রচারণার চালানোর সুযোগ পেয়েছেন প্রার্থীরা। একজন ভোটারকে রাকসু নির্বাচনে মোট ২৩টি পদে, হল সংসদ নির্বাচনে ১৫টি পদে ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ৫টি পদে মিলিয়ে মোট ৪৩টি ভোট দিতে হবে। এসব ভোট দিতে ভোটার সময় পাবেন ১০ মিনিট।