রাজশাহীতে ‘ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট’ অ্যাপ চালু, রেশনিং পদ্ধতিতে মিলবে জ্বালানি তেল

রাজশাহীতে ‘ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট’ অ্যাপ চালু, রেশনিং পদ্ধতিতে মিলবে জ্বালানি তেল
গ্রাহক হয়রানি কমানো এবং জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুত রোধে রাজশাহীতে ‘ফুয়েল ম্যানেজমেন্ট’ নামে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সরবরাহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ রোববার সকালে নগরীর কুমারপাড়ায় গুল গফুর ফিলিং স্টেশনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নতুন এ ব্যবস্থায় রেশনিং পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল বিক্রি করা হবে। একজন মোটরসাইকেলচালক পাঁচ দিনে একবার সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার এবং মাইক্রোবাস বা প্রাইভেট কারের চালক সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকার পেট্রল বা ডিজেল কিনতে পারবেন।
ফিলিং স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা অ্যাপের মাধ্যমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর স্ক্যান করে সরাসরি জ্বালানি তেল সরবরাহ করবেন। এ সেবা নিতে গ্রাহকদের আলাদা করে নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে না। কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য কৃষকদের নির্ধারিত কার্ডের মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহ করা হবে বলেও জানিয়েছে প্রশাসন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম বলেন, পেট্রলপাম্পে জ্বালানি নিতে এসে গ্রাহকদের যেন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তি পোহাতে না হয় এবং কেউ যেন অবৈধভাবে তেল মজুত করতে না পারে, সে লক্ষ্যেই এ অ্যাপ চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘যেকোনো পেট্রলপাম্প থেকে একবার তেল নেওয়ার পর পরবর্তী পাঁচ দিন পার হওয়ার আগে কোনো গ্রাহক আবার তেল নিতে পারবেন না। নির্ধারিত সময়ের আগে কেউ তেল নিতে এলে অ্যাপের মাধ্যমে তা শনাক্ত করা যাবে।’
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সবুর আলী, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বোরহান উদ্দিনসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।