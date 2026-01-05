শরীয়তপুরে ব্যবসায়ী খোকন দাস হত্যায় ৩ আসামি দুই দিনের রিমান্ডে

শরীয়তপুরে ব্যবসায়ী খোকন দাস হত্যায় ৩ আসামি দুই দিনের রিমান্ডে
শরীয়তপুরের ডামুড্যায় ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার তিন আসামিকে দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে শরীয়তপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আয়েশা আক্তার গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
আজ সোমবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা স্বপন মল্লিক গ্রেপ্তার হওয়া সোহাগ খান, রাব্বি মোল্যা ও পলাশ সরদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। শুনানি শেষে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
শরীয়তপুর আদালত পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শাহাবুদ্দিন মুন্সী প্রথম আলোকে বলেন, ডামুড্যার ব্যবসায়ী হত্যাকাণ্ডে জড়িত গ্রেপ্তার তিন আসামিকে রোববার রাতে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আয়েশা আক্তার আসামিদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডামুড্যা থানায় নেওয়া হয়েছে।
ডামুড্যা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রবিউল হক প্রথম আলোকে বলেন, আসামিদের রিমান্ডে পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আজ ও আগামীকাল তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর তাঁদের আবার আদালতে নেওয়া হবে।
খোকন চন্দ্র দাস ডামুড্যা উপজেলার তিলই গ্রামের পরেশ চন্দ্র দাসের ছেলে। কেউরভাঙা বাজারে তাঁর ওষুধ ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের দোকান ছিল। গত বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ডামুড্যার কনেশ্বর ইউনিয়নের তিলই এলাকায় খোকন চন্দ্র দাসকে কুপিয়ে ও তাঁর গায়ে পেট্রল–জাতীয় তরল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। শনিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।